Nacional empata frente ao Olhanense

O Olhanense foi a primeira equipa a marcar, logo aos 9 minutos, com um golo de Dady. Mas depois, em jogadas de grande qualidade técnica, as formações seguiram passo a passo até o resultado final.

Num jogo muito competitivo, com uma mão cheia de golos só na primeira parte, os alvinegros acabaram com um empate por 4-4.

