Via rápida com poucos acidentes

A última semana ficou marcada por quatro acidentes rodoviários na via rápida.

Segundo dados hoje disponibilizados no site da Via Litoral, entre as 00h00 do dia 5 e as 24h00 do dia 11 de Fevereiro registaram-se na via rápida quatro acidentes rodoviários, os quais resultaram apenas em danos materiais.

No mesmo período verificaram-se 61 viaturas imobilizadas com avaria mecânica, tendo sido rebocadas para zona segura e assistidas pelas equipas de assistência. A mesma equipa encontrou uma viatura abandonada sem razão aparente.

No período em análise, a equipa da Via Litoral registou, ainda, três viaturas paradas sem razão aparente pondo em risco a sua segurança e a dos restantes utentes que, após advertência do patrulhamento, seguiram viagem.

Paralelamente, a Via Litoral encontrou nove pessoas a circular a pé, as quais foram advertidas para saírem da via. Naquele mesmo período foram também removidos da via oito animais e 34 objetos com dimensão perigosa para a circulação.

