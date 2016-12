Ventura Garcês garante que não há mais carga fiscal no Orçamento de 2012, do que aquela que está inscrita no documento que esta a ser debatido.

O secretário regional do Plano e Finanças, Ventura Garcês, disse há pouco, no plenário, que estava confuso, pois não sabia se Carlos Pereira do PS pertencia ao ciclo eleitoral da Madeira ou dos Açores.

Garcês desmentiu Carlos Pereira ao afirmar que os Açores recebe mais do que a Madeira em termos de compensações do IVA do Estado português. De acordo com o governante os Açores recebem 117 milhões de euros por ano, enquanto, a RAM só recebe 43 milhões de euros. Além da chamada de atenção sobre os números Ventura Garcês esclareceu que não existe mais carga fiscal no Orçamento Regional de 2012, o que se passa é que os números apresentados no Plano e Orçamento “são o reflexo da entrega dos impostos de 2012 em 2013 e não mais carga fiscal”.

