Start-up lança plataforma de reservas online ‘100% nacional’

O desenvolvimento da plataforma foi levado a cabo por uma equipa do sector do turismo em Portugal, composta por informáticos, consultores, comerciais e agentes experientes na área, contando com instalações físicas em Portugal.

Uma start-up portuguesa acaba de lançar uma plataforma de reservas online 100% nacional, destinada ao segmento de viagens de lazer, denominada verhoteis.com . A plataforma online verhoteis.com foca-se no mercado Portugal e metrópoles do mundo, disponibilizando mais de 100.000 hotéis em 185 países. Totalmente em português, facilita a pesquisa, reserva, pagamento e confirmação em segundos.

