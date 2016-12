“Patologias Cardio-respiratórias Sem Segredos” em congresso

Entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2017, o Europarque de Santa Maria da Feira recebe a XIII edição do Congresso Hospital Veterinário Montenegro, paralelamente com a VII edição do Congresso Enfermagem Veterinária – um evento que já é referência na Península Ibérica. O encontro terá como mote o tema “Patologias Cardio-respiratórias Sem Segredos”, contemplando numa componente educativa e social, a vontade de partilhar e discutir as novidades e as boas práticas nesta área.

“Neste evento, todos os anos, procuramos desvendar os segredos de uma patologia que afete os nossos animais de companhia para que a classe veterinária possa rever casos e partilhar a evolução de técnicas de diagnóstico e de tratamento. Atendendo que os distúrbios respiratórios afetam muitos animais é importante refletir sobre a possível sobrecarga cardíaca”, refere Luís Montenegro, diretor do Hospital Veterinário Montenegro e membro da organização do congresso,.

Ao longo do congresso vários oradores nacionais e internacionais, como Eric Monnet da Universidade do Colorado – EUA, João Loureiro da Inglaterra, José Matos da Suíça e German Santamarina de Espanha, vão apresentar temas como “Abordagens à cavidade torácica e cirurgias dos pulmões”, “Colapso no cão – cardíaco ou não”, “Cardiomiopatias felinas: do exame físico à terapêutica” e “Atualização no maneio da bronquite felina/asma felina”.

Para além do concurso de posters e comunicações livres, Luís Montenegro revela que “a grande novidade do evento é o Prémio Startup Montenegro. Um concurso para empresas ou individuais que tenham uma ideia de negócio ligada à veterinária ainda em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercado, espírito empreendedor e uma constante busca por um modelo de negócio inovador”.

O programa deste congresso integra, também, dois workshops, um sobre “Síndrome Braquicefálico – diagnostico e tratamento” e o outro sobre “Abordagens à cavidade torácica e os procedimentos torácicos mais comuns”.

Na 13ª edição a organização repete o apoio a uma causa solidária, sendo que 25% do valor dos ingressos reverte para apoiar a Liga para a proteção da Natureza e em concreto o Programa Lince.