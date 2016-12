13% dos portugueses planeiam passar férias fora de casa no Natal e Fim de Ano

Este ano, a percentagem de portugueses que optam por realizar férias fora de casa no Natal ou Fim de Ano diminuiu ligeiramente em relação ao ano anterior, passando de 16% para 13%. De acordo com o Observador Cetelem, apesar de se manter a intenção de ficar em casa, há menos portugueses a referir a falta de disponibilidade financeira como motivo para não ir de férias na quadra natalícia (30% em 2015 vs 23% em 2016). Em média, excluindo os gastos com prendas e consoada, os consumidores planeiam gastar 287€ nas férias, uma redução de quase 100€ em relação a 2015.

Entre os inquiridos que revelam intenção de passar férias fora de casa no Natal ou Fim de Ano, apenas 3% dizem fazê-lo para viajar e passear, enquanto 10% indicam que é para encontrar a família, ligeiramente menos do que no ano anterior (4% e 12%, respetivamente). Já a percentagem de indecisos subiu, com 8% ainda a ponderar fazer férias fora de casa.

São sobretudo os indivíduos entre os 25 e os 34 anos que usam as férias de Natal para viajar e passear (8%), comparativamente com as restantes faixas etárias.

Geograficamente, é a zona centro que se destaca por aproveitar as férias de Natal para esta finalidade (5%), comparativamente com 3% no norte e 1% no sul. São também os indivíduos do centro que mais passam o Natal e Fim de Ano fora de casa para encontrar a família (12%).

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com a Nielsen, tendo sido realizados 600 inquéritos por telefone, a indivíduos de Portugal continental, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, entre os dias 26 e 28 de setembro de 2016. O erro máximo é de +4.0 para um intervalo de confiança de 95%.