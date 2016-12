Um vasto conjunto de iniciativas, em parceria com o Governo Regional da Madeira, colocou na agenda do ano que agora finda, a nossa Autonomia. Desde exposições alusivas ao tema, conferências, concertos, espetáculos artísticos e desportivos passando pela reabertura ao público da Capela de Santo António da Mouraria, procuramos que a nossa Assembleia estivesse mais presente na vida da nossa população.

Vivemos o Natal e a passagem do ano com muita intensidade e muita alegria, à nossa maneira. Sim, as nossas Festas são uma afirmação da nossa diferença enquanto comunidade insular, diferença que nos impeliu à autodeterminação e à Autonomia.

