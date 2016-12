Simulação do crime de rapto em Aveiro

Tais diligências, que contaram com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, e mobilizaram um elevado número de meios policiais nas localidades de Águeda, Albergaria-a-Velha e Oliveira de Frades, culminaram com a constituição como arguida da presumível “raptada”.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, procedeu, desde a madrugada da passada terça-feira, a diligências no sentido de esclarecer o presumível rapto de uma mulher que teria sido transportada da região de Lisboa para a região de Viseu, na sequência de um pedido desesperado de auxílio recebido pelo número de emergência (112).

