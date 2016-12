Investimento «superior a 100 milhões de euros» para quartéis da GNR e esquadras da PSP

«Com este posto garantimos aos 22 militares que prestam aqui serviço todas as condições necessárias ao desempenho das suas funções. Estão reunidas as condições para que Porto de Mós tenha um novo posto ao serviço da população onde o efetivo da GNR continuará a fazer mais e melhor policiamento», acrescentou.

Constança Urbano de Sousa disse que as instalações no novo posto «estão mais adequadas ao tipo de exigências que hoje se colocam e também permitem um atendimento condigno da população que serve», sem esquecer «as pessoas com deficiência, que têm sempre muita dificuldade em aceder a este posto e têm esse direito».

