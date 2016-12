NRP Almirante Gago Coutinho regressa de missão em África

O NRP Almirante Gago Coutinho regressa à Base Naval de Lisboa esta sexta-feira, dia 23 de dezembro, após três meses de missão no âmbito da iniciativa Mar Aberto no Golfo da Guiné e costa ocidental de África, que levou o navio português a São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.

A Iniciativa Mar Aberto contemplou um conjunto de ações bilaterais, no âmbito da cooperação técnico-militar e dos compromissos assumidos por Portugal no seio da CPLP, tendo sido desenvolvidas diversas actividades com São Tomé e Príncipe e Cabo Verde.

Este tipo de iniciativa visa igualmente contribuir para a segurança marítima no Golfo da Guiné e para a promoção da Indústria de Defesa Nacional junto dos países de expressão portuguesa.

Das diversas tarefas realizadas pelo navio destaca-se o apoio à operação de reflutuação de um navio de pesca afundado na baía de Ana Chaves, junto ao acesso do porto comercial de S.Tomé, apoio esse efetuado com a disponibilização das capacidades técnicas do Instituto Hidrográfico e dos mergulhadores da Marinha.

O NRP Almirante Gago Coutinho é comandado pelo capitão-de-fragata Marques Peiriço e tem um total de 44 militares embarcados, incluindo uma equipa de fuzileiros do pelotão de abordagem, uma equipa de mergulhadores e um médico naval.