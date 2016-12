A informação surge poucos dias depois do governo italiano ter aprovado um pacote de ajuda à banca de 20 mil milhões de euros e depois do Monte dei Paschi não ter conseguido angariar os cinco mil milhões junto dos privados.

O banco italiano Monte dei Paschi vai precisar de 8,8 mil milhões de euros de aumento de capital para fazer face às dificuldades financeiras. As contas são do Banco Central Europeu (BCE) e justificam-se pelo elevado nível de crédito malparado e baixa rentabilidade do banco. A previsão inicial de recapitalização apontava para os cinco mil milhões de euros.

