EMIR forma colaboradores do Marítimo em Suporte Básico de Vida e DAE

O Club Sport Marítimo adquiriu 5 desfibrilhadores para instalar no complexo de Santo António, no Estádio e na escola de formação.

O Serviço Regional de Proteção Civil, através da EMIR, promove no presente mês de dezembro e em janeiro formações Suporte Básico de Vida e operação de Desfibrilhador Automático Externo, abrangendo um total de 30 formandos do Club Sport Marítimo, entre jogadores, técnicos e outros funcionários.

