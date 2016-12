NRP Viana do Castelo navega em direção aos Açores

O Navio Patrulha Oceânico (NPO) Viana do Castelo (NRP Viana do Castelo) encontra-se no mar a navegar em direção à Zona Marítima dos Açores, onde chegará no dia 30 de dezembro para iniciar uma comissão com duração de 3 meses.

O NPO Viana do Castelo é uma das várias unidades navais que, permanentemente, assegura o dispositivo de busca e salvamento da Marinha na região dos Açores, apoia os órgãos de proteção civil regionais em caso de calamidade ou catástrofe natural e efectua acções de vigilância, patrulha e fiscalização marítima, com especial incidência nas áreas de reserva e áreas marinhas protegidas e a embarcações de bandeira comunitária que exercem a sua atividade no exterior das 100 milhas da Zona Económica Exclusiva (ZEE) dos Açores.

A missão da Marinha contribui assim permanentemente para a segurança dos marítimos e para a proteção do valioso ecossistema marinho da região dos Açores, bem como para a sustentabilidade dos recursos naturais para as futuras gerações, mitigando e dissuadindo eventuais tentativas de exploração indevida dos recursos.

O navio irá estar igualmente empenhado na monitorização de potenciais navios de investigação cientifica que possam estar a operar na região sem a devida autorização do Estado português.