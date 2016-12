JPP vai apresentar novo regime fiscal para a Madeira

O Juntos pelo Povo (JPP) está descontente com a forma como o Governo Regional PSD está a tentar sacudir para o Governo da República, a aprovação do novo regime fiscal para a Região Autónoma da Madeira.

“Não esqueçamos que foi o PSD, com as suas políticas erradas, a vergar-se à República e à apregoada coesão nacional (ou a falta dela) e a carregar mais impostos sobre as famílias e sobre as empresas madeirenses. Foi também o PSD quem chumbou a proposta do JPP para uma redução do IRS e do IRC para as micro e pequenas empresas”, afirmou Élvio Sousa, esta manhã, junto ao Mercado dos Lavradores.

Perante este cenário, o JPP vai apresentar, no próximo ano, uma proposta própria sobre o novo regime fiscal para a Madeira, até porque a proposta do PSD, o chamado ‘regime fiscal Miguel de Sousa’ “tem falhas graves e não dá resposta ao grande tecido empresarial da Região, que são as micro e pequenas empresas”.

O líder do Grupo Parlamentar do JPP lembra que a proposta do atual vice presidente da Assembleia Regional da Madeira “só iria, à semelhança de muitos anos de ‘engorda regional’ beneficiar as grandes empresas, pois empresas com um lucro acima de 500 mil euros teriam a sua carga fiscal reduzida em 76%, enquanto as pequenas empresas – que garantem a empregabilidade privada na Região – teriam apenas uma redução de 40%”.

Durante a visita do JPP ao Mercado dos Lavradores, Élvio Sousa lembrou aos madeirenses que este é um Governo que promete mas não cumpre e que o regime fiscal é apenas mais um exemplo, que se vai juntar a outros, como a ligação marítima para o Continente e o novo hospital.

“Pede-se ao Presidente do Governo Regional que governe mais para a Madeira e para o Porto Santo, e menos para a República e para os países das viagens oficiais, considerando-se que com 600 nomeados políticos o Governo além de estar a aumentar a despesa da Região, está a criar emprego para si próprio, esquecendo os mais de 18 mil desempregados da Região”, lamentou Élvio Sousa.