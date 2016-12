A “rainha” da Noite do Mercado

As ruas circundantes ao Mercado dos Lavradores estão praticamente cheias. Milhares de pessoas já circulam pela baixa do Funchal para cumprir a tradição da Noite do Mercado. As frutas embelezam as ruas com cores e cheiros, as ramagens desta época natalícia decoram os arredores do Mercado mas são as sandes de carne vinho e alhos que “dão nas vistas”.

A tradição manda que nesta Noite todos têm de provar esta tradicional sandes que já é considerada a “rainha” desta noite de festa madeirense.