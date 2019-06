«Summer Market» no Mercado dos Lavradores

O Mercado dos Lavradores dinamiza, na próxima semana, entre os dias 3 e 5 de junho, a 5ª edição do «Summer Market – Moda, Acessórios e Design», mais um dos eventos do seu calendário anual.

Durante os três dias, entre as 9h e as 18h, serão 13 as marcas presentes nesta iniciativa da Divisão de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal, o maior número de sempre de participantes, o que a Autarquia regista como sinal da afirmação e da vitalidade desta aposta. A iniciativa visa aproveitar o início da estação para, num ambiente veraneante, comercializar os mais diversos artigos de design e vestuário. As entradas serão livres, tal como sempre.

Este ano, as marcas regionais participantes serão o Atelier dos Gatafunhos, Baby Home Hand Made, Luna Bijuteria, Maui Made More, Mimi Hand Made Product, Mokukini, M13 Naturals, Karla Vieira Bijuteria, Patricia Pinto, Paez, Tikinika Hand Made, Dona Xica e Sous.

À escolha de todos os visitantes estarão, entre outros, biquínis, roupas e acessórios próprios da estação, malas, bijuteria feita à mão, como colares de fio de seda, camurça, brincos, anéis e, ainda, artigos de bebé, todos eles de produção regional e, nalguns casos, inspirados em tradições madeirenses.

De segunda a quarta-feira, madeirenses e turistas terão, assim, mais uma razão para passar pelo Mercado dos Lavradores, numa oferta complementar que já começa a fazer parte dos hábitos da cidade.