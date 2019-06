Nas bancas a edição 1017 do Tribuna da Madeira

“O Funchal vai continuar em boas mãos”

Paulo Cafôfo renunciou ao seu mandato enquanto Presidente da Câmara Municipal do

Funchal, um cargo que ocupava desde 2013, de forma a dedicar-se às Eleições Regionais da Madeira. A decisão foi tomada “para responder a anseios coletivos e não a objetivos pessoais”.

Reconhecimento aos professores «não é nenhum favor»

Miguel Albuquerque sublinha que não hesitou em «aprovar a regularização do tempo de contagem de carreira dos professores» e garante que vai continuar a investir «a sério» na Educação.

Arte em prol do Ambiente

Um grupo de alunos europeus do projeto “Healing Earth ART”, integrado no Programa Erasmus+, foi recebido na Autarquia do Funchal pela Vereadora Idalina Perestrelo.

Região beneficiou de 3,5 mil milhões de euros da UE

O vice-presidente do Governo Regional revelou que a Região, desde a adesão de Portugal à União Europeia, já aproveitou cerca de 3,5 mil milhões de euros de fundos comunitários. Pedro Calado, que falava na cerimónia de apresentação do II.º Encontro Intercalar da Diáspora, disse que essa foi uma importante ajuda para fazer aquilo que é hoje a Madeira e o Porto Santo.

Lesados podem reclamar até 7 de junho

Dos cerca de 3.000 mil lesados dos Banif só 717 é que apresentaram reclamações no prazo previsto pela comissão de peritos, que terminou a 23 de maio.

Abuso sexual de crianças foi o crime mais assinalado entre 2013 e 2018

Destas vítimas, mais de 57 % são filhos/as dos/as alegados/as autores/as, segundo o relatório «Estatísticas APAV: Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência 2013-2018».

Saipem Portugal é “notável exemplo” para o CINM

Numa visita ao navio da SPCM, o presidente da SDM, Paulo Prada, salientou a grande importância que esta empresa reveste a nível da RAM e o impacto positivo que tem na economia nacional.

Platina e Ouro para o Vinho Madeira “Cossart Gordon”

A mais antiga marca de Vinho Madeira foi distinguida no “Decanter World Wine Awards 2019” arrecadando a Platina e o Ouro.

Festa do Desporto Escolar é para continuar

Mais de 2000 figurantes, de 60 escolas e outras 31 instituições, participaram na cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar. O que começou por ser uma iniciativa dirigida aos alunos da Madeira tornou-se nos últimos anos um espectáculo inclusivo que envolve várias gerações. E é para continuar, “pelo menos” enquanto Miguel Albuquerque for presidente do Governo.

Funchal é “referência nacional” em Reabilitação Urbana

O Vereador Bruno Martins, com o pelouro da Reabilitação Urbana na Câmara Municipal do Funchal (CMF), esteve presente na apresentação da nova marca SECILTEK, do grupo Secil, que vem disponibilizar soluções de construção diferenciadoras, quer para construções de raiz, quer para fins de reabilitação urbana, e que decorreu no Hot

Orçamento Participativo leva alunos a votos em São Martinho

A fase de votação de propostas do Orçamento Participativo das Escolas do Primeiro Ciclo de São Martinho teve início na semana passada.

Trata-se de um projecto de participação cívica dos alunos, colocado no terreno pela Junta de Freguesia e que conta com a colaboração das direcções das escolas. Segundo o Presidente da Junta: “A cidadania e a participação cívica tornam a população mais exigente e esse é um dos objectivos traçados por esta Junta de Freguesia”. Duarte Caldeira Ferreira acrescenta ainda que este tipo de iniciativas tem como meta “capacitar as pessoas para que exijam mais de quem governa”.

Eleições Europeias ‘ganhas’ pela Abstenção

As duas candidatas ao Parlamento Europeu, Cláudia de Aguiar (PSD-M), e Sara Cerdas (PS-M), conseguiram o lugar na Europa, deixando ambas a promessa de trabalhar em prol dos madeirenses e portosantenses. Os presidentes dos partidos, Miguel Albuquerque e Emanuel Câmara, mostraram-se satisfeitos com os resultados. Ambos clamaram que a vitória foi do seu partido.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €.

assinaturas@tribunadamadeira.pt