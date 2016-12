Presidente da República reconhece contributo das Misericórdias Portuguesas

Os concertos tiveram lugar na sala do Picadeiro Real do Antigo Museu Nacional dos Coches.

O Presidente da República destacou igualmente as suas perspetivas para o futuro mais próximo, envolvendo nomeadamente os projetos ligados às universidades e instituições internacionais, no quadro de novas intervenções relativas ao envelhecimento ativo.

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convidou, ontem e hoje, os Provedores e responsáveis de todas as Misericórdias Portuguesas para Concertos do Maestro António Victorino d’Almeida, testemunhando-lhes o seu elevado reconhecimento pelo contributo dado nos tempos de crise e na fase atual da sociedade portuguesa.

