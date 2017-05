Presidente da República em aula-debate sobre Álvaro Cunhal e a Democracia

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa participou, na Escola Secundária de Camões em Lisboa, numa aula-debate com alunos do ensino secundário sobre Álvaro Cunhal e a Democracia.

Após ter sido recebido pelo Diretor e pela Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária de Camões, João Jaime Pires e Gabriela Fragoso respetivamente, o Presidente da República assistiu, já no auditório, a um momento musical pelos alunos da escola que interpretaram “Verdes são os Campos”. Antes do início da aula-debate o Diretor da Escola usou da palavra.