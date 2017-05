Museus da Região celebram Dia Internacional dos Museus

Os museus tutelados pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, assinalam, na próxima quinta-feira, dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus, com entradas gratuitas, horário alargado e um vasto programa de atividades.

Refira-se que o Dia Internacional dos Museus, criado pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, celebra-se anualmente a 18 de maio, através da organização de diversas atividades.

Em 2017, o ICOM definiu o tema “Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus” como mote para uma reflexão, naturalmente diferenciada e respondendo aos contextos nacionais, do papel dos museus nas comunidades e na sociedade em geral.

Em resposta ao convite da Direção-Geral do Património Cultural, os espaços museológicos da Região vão realizar diversas iniciativas com o objetivo de aprofundar a sua ligação com os visitantes e de envolver novos públicos em torno do conhecimento das coleções e da salvaguarda e valorização do património cultural.

Neste sentido, os visitantes poderão participar em atividades, tais como conferências, workshops, atuações musicais, performances, visitas guiadas e encenadas, entre muitas outras, usufruindo deste modo de experiências atrativas e fora da oferta habitual.

Para o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esta data comemorativa é sobretudo “mais uma oportunidade para visitar e conhecer os Museus da Região que ganham ainda mais vida com as atividades que estão programadas para celebrar a efeméride”. O Secretário Regional recorda que 2016 foi o melhor ano de sempre para os museus da tutela, que receberam cerca de 114 mil visitantes ao longo do ano transato, o que revela o crescente interesse das pessoas por estes espaços.

PROGRAMA:

MUSEU QUINTA DAS CRUZES

Abertura contínua das 10h00 às 18h00.

Entradas gratuitas.

10h00 / 10h30 – Audição de músicas originais do Orquestrofone (temas festivos do final do sex. XIX – princípios do século XX);

10h30 / 11h30 – Atuação do grupo musical “Alegra Campo”, nos jardins do museu;

12h00 / 13h30 – Visita Guiada

15h30 / 16h15 – Audição do Orquestrofone com músicas (cartões perfurados) dedicadas ao tema: “Reportório de Baile”;

16h30 – 18h00 – Visita Guiada.

CASA – MUSEU FREDERICO DE FREITAS

Abertura contínua das 10h00 às 21h30.

Entradas gratuitas.

11h00, 12h00, 15h00, 16h30, 18h00 e 19h30 – Visitas guiadas, sob o tema “Mil e Uma Coleções”, à Casa da Calçada (60 minutos);

11h00, 12h00, 15h00, 16h30, 18h00 e 19h30 – Visitas guiadas, sob o tema “Brilhos e Harmonias”, à Casa dos Azulejos (60 minutos);

18h30 – Exibição do filme, “A Mulher de Ouro” (“Woman in Gold”, 104 minutos) realizado por Simon Curtis, 2015.

No auditório da Casa-Museu, mediante inscrição prévia (entrada livre limitada à capacidade da sala – 49 lugares)

Tel. 291 202570/ 78

Email: cmffreitas.drc.sretc@gov-madeira.pt

MUDAS. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Abertura contínua das 10h00 às 18h00.

Entradas gratuitas.

11h00 e 15h00 – Visitas guiadas;

18h00 – Conferência seguida de debate, no âmbito do tema proposto pelo ICOM para as comemorações do Dia Internacional dos Museus – Museus e histórias controversas: Dizer o indizível em museus;

20h00 – Concerto pelo septeto Madeira Jazz Collective (MJC), no Auditório do Museu

MUSEU ETNOGRÁFICO DA MADEIRA

Abertura contínua das 9h30 às 20h00.

Entradas gratuitas.

– Abertura de Exposição temporária “O Sagrado, o Profano e o Poder: A procissão do Corpo de Deus”. Esta exposição insere-se no âmbito do Projeto da DSMPC, “Experiências Partilhadas” e estará patente ao público até 19 de Agosto 2017.

– 10H00 e 11H30 – Visitas guiadas;

– 14H00 / 15H45. – “Museu Sustentável”, Workshop.

Dirigido ao público em geral, mediante inscrição prévia, por correio eletrónico, até ao dia 17 de maio de 2017.

Nota: Os materiais são cedidos pelo museu.

– 17h30 – Lançamento do Livro: “Casas (pós-) rurais entre 1900 e 2015. Expressões arquitetónicas e trajetórias identitárias”. Autoria da Profª. Drª. Ana Saraiva, editado pela Editora Colibri. O livro será apresentado pela sua autora, no MEM.

– 18h30 – Apresentação ao público de um novo Projeto de Cerâmica da artista Luz Henriques.

CENTRO CÍVICO E CULTURAL. UNIVERSO DE MEMÓRIAS

– Até 17 de maio – 9h30 às 17h00 – Visitas guiadas e Oficina plástica

Visita guiada à coleção de Marionetes do Teatro de Sombras da Indonésia e elaboração de uma marionete em papel, recortada e pintada, para ser exposta no Auditório do Universo de Memórias de 18 a 20 de maio.

Destinatários: alunos do 2.º e 3.º ciclo

Turnos das atividades: 9h30, 11h, 14h e 15h30

Duração: 1h30

Acesso: gratuito

Lotação: 25 alunos/turno

– 18 de maio

Abertura contínua das 10h00 às 18h00.

Entradas gratuitas.

10h00 / 18h00 – Visitas orientadas às coleções do “Universo de Memórias”, à exposição de marionetas feitas pelos alunos dos Serviços Educativos e à Instalação Artística “ Dizendo o indizível” (câmara-escura/voz off e marionetas).

CASA COLOMBO – MUSEU DO PORTO SANTO

Abertura contínua, no horário habitual do museu.

Entradas gratuitas.

18h00 – Inauguração da exposição A Arte no Tempo das Descobertas.

Serão apresentadas uma série de importantes peças de alguns museus da região que de certa forma sintetizam a abertura global que a expansão marítima portuguesa concretizou, e de que o povoamento do Porto Santo é uma das primeiras experiências.

Refira-se por exemplo a presença de uma escultura de São Francisco Xavier, de teca e marfim de meados do século XVII, produzida em Goa, ou uma caixa de mensageiro em madeira, ferro e couro, francesa, de finais do século XV.