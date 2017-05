Realizou-se no passado fim de semana, nos campos de padel dos Jardins Panorâmicos, o Campeonato Regional de Padel – Veteranos +35 na variante de Pares Mistos que contou com a participação de 7 equipas em representação do Clube Desportivo Nacional (10), Ferraz Ténis Clube (3) e iate Clube Santa Cruz (1).

Os resultados verificados foram:

Meias finais:

Susana Couto/Marco Fernandes (CDNacional/Ferraz TC) venceram Lúcia Neves/José Maia (Ferraz TC/CDNacional) – 62 63.

Patrícia Abreu/Cristóvão Nunes (CDNacional) venceram Liliana Freitas/Paulo Vieira (CDNacional/FerrazTC) – 60 60.

Final:

Patrícia Abreu/Cristóvão Nunes (CDNacional) venceram Susana Couto/Marco Fernandes (CDNacional/Ferraz TC) – 61 61.