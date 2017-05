CD Nacional domina regional de padel +35

O CD Nacional foi o grande vencedor do Campeonato Regional de Padel na vertente de + 35 anos, que se realizou durante a semana passada nos Campos Panorâmicos da Frente Mar. Os atletas do Clube alcançaram o ceptro nos pares femininos e nos pares masculinos.

Nos femininos, Liliana Freitas e Patrícia Abreu do CD Nacional, sagraram-se Campeãs regionais ao vencerem na final por 2-0, a outra dupla nacionalista constituída por Susana Couto e Cláudia Teixeira, que assim se tornaram Vice Campeãs regionais.

A final masculina discutida no super tie-break, foi bastante emotiva, com a nossa equipa representada por António Maia e Cristóvão Turck Nunes, a salvar um match point e quando tudo parecia perdido, conseguiram unir esforços e ganhar o segundo set, embalando para o set final com alguma tranquilidade, onde viriam a ganhar por 10-4.