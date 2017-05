Começou a Votação Final do OP Funchal 2016/17

O Vereador Domingos Rodrigues deu hoje início à Votação Final da 2ª edição do Orçamento Participativo do Funchal, que coloca à decisão de todos os munícipes as 37 propostas finalistas, para serem escolhidas até ao final do mês de junho. Paralelamente ao Orçamento Participativo da Autarquia, as Juntas de Freguesia de São Martinho, São Gonçalo, Sta. Maria Maior e Imaculado Coração de Maria também terão em curso os seus próprios OPs nos próximos dois meses.

Domingos Rodrigues explicou que “esta é a fase final do nosso segundo Orçamento Participativo no Funchal e que, depois do sucesso da edição inaugural, as expectativas são as melhores. Temos batidos alguns recordes de participação, mas o objetivo é trazer ainda mais gente a discutir, a refletir e a decidir o que fazer, esteano, com meio milhão de euros do erário público, uma verba muito importante e que aumentou em relação à primeira edição. Desta vez também contamos, por isso, com um período de votação alargado, de dois meses.”

Serão 8 os locais de votação, sendo que, além das Juntas de Freguesia já citadas, será possível votar, ainda, nos Paços do Concelho, na Biblioteca Municipal e no Teatro Municipal Baltazar Dias, além do autocarro itinerante, que “é o nosso principal ponto de votação e que já é uma das imagens de marca do OP Funchal”, segundo Domingos Rodrigues. Este “vai voltar a sair do centro da cidade, indo ao encontro das pessoas e terá um roteiro semanal anunciado na página oficial do Orçamento Participativo Funchal.”

O Vereador incentivou, por fim, “todos os funchalenses e todos os amigos do Funchal a virem votar, porque a votação é aberta a todos os maiores de 15 anos” e enalteceu “a abrangência das propostas, que vão desde o Ambiente às Obras Públicas, passando pela Causa Animal, as Acessibilidades, a Prevenção e a Segurança, entre outras.” Uma vez mais, “as pessoas escolhem e a Câmara e as Juntas terão de executar, portanto só depende de cada um de nós.”