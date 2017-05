Funchal renovou ontem Voto a São Tiago Menor

A Câmara Municipal do Funchal cumpriu a tradição e assinalou ontem, dia 1 de maio, o Dia do Padroeiro da cidade, com a renovação do Voto a São Tiago Menor.

A habitual procissão decorreu na Zona Velha da Cidade, com saída do Largo do Corpo Santo e chegada à Igreja do Socorro, onde teve lugar, mais uma vez, a missa em honra do Santo. A homenagem que o Município do Funchal presta a São Tiago Menor remonta a 1538, quando a cidade estava a ser assolada por um surto de peste, tendo as autoridades camarárias entregado a guarda da saúde dos habitantes da cidade do Funchal a São Tiago Menor,

Na ocasião, o Presidente Paulo Cafôfo considerou tratar-se de “um dia especial, de respeito, reverência e exaltação da identidade da nossa cidade, em honra dos nossos antepassados e do seu sacrifício. Porque somos a Memória que temos.”