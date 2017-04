Autarquia lança nova Revista de Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, apresentou ontem, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a TRANSLOCAL, a nova Revista de Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas do Funchal, que resulta de uma parceria entre a Autarquia e o Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (UMa Cierl), e que será lançada este ano.

Na ocasião, Paulo Cafôfo considerou que “a Câmara Municipal tem uma responsabilidade cultural para com a cidade, a Região e até, para fora da Região, e que temos de saber assumir esse papel. O Funchal tem uma centralidade no Atlântico, quer do ponto de vista histórico, quer ao nível das nossas perspetivas de futuro, e não é por acaso que a nossa estratégia de turismo e eventos nos define como a Capital Cultural do Atlântico. É essa a posição que procuramos.”

O Presidente explicou também que “a Autarquia associou-se ao CIERL-UMa na vontade de voltar a viabilizar uma publicação como esta, depois de outras publicações importantes que o Funchal já teve ao longo das últimas décadas.”

Paulo Cafôfo define que “a Translocal pretende ser um espaço de divulgação cultural e científica, uma revista anual, contemporânea e urbana, mas que quer transcender a sua dimensão local. Queremos que o Funchal tenha um lugar no mundo, e através dos artigos e dos ensaios, mas também das ligações que pretendemos estabelecer quer às nossas comunidades, quer às comunidades estrangeiras que vivem na Madeira, esta é uma publicação que tem tudo para perdurar e ser uma marca e uma referência cultural na cidade, mas também fora dela.”