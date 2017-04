Navio-escola Sagres inicio viagem de 2017 e só termina em setembro

No ano em que irá fazer 80 anos, o NRP Sagres largou hoje de Lisboa para mais uma viagem que irá levar o navio português a diversos portos, nomeadamente no Brasil, Cabo Verde e França e que só terminará a 9 de setembro.

O primeiro destino da Sagres é Sines, primeiro porto da viagem, onde chegará amanhã, dia 28 de abril, por forma a participar no encontro de grandes veleiros – Tall Ships Regatta – organizado pela Sail Training International (STI) e pela Aporvela.

Efetua depois a regata entre Sines e Las Palmas, permanecendo nas Canárias de 6 a 8 de maio. Prosseguindo a travessia atlântica, o navio-escola da Marinha Portuguesa visita o Mindelo, em Cabo Verde, entre 16 e 19 de maio. Seguidamente ruma ao Brasil e atraca no Rio de Janeiro, de 8 a 13 de junho, para participar nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, com presença do Presidente da República. O porto seguinte será Santos, de 15 a 18 de junho, onde acolhe os eventos do Dia da Defesa Nacional, com presença do Secretário de Estado da Defesa Nacional.

O último porto no Brasil é Salvador da Baía, entre 26 e 29 de junho, local onde embarcam os cadetes do 2.º ano da Escola Naval (EN), iniciando então a travessia atlântica de regresso a Lisboa, onde chega a 5 de agosto, visitando a Cidade da Praia, Cabo Verde, entre 15 e 17 de julho, e o Funchal, de 28 a 31 de julho.

A 20 de agosto inicia nova viagem de instrução, desta vez com os cadetes do 1.º Ano da EN, atracando em Leixões de 23 a 25 de agosto. Segue depois para Le Havre, em França, onde se volta a reunir com os demais grandes veleiros no último porto da regata da STI, de 31 de agosto a 3 de setembro, regressando a Lisboa em 9 de setembro.

O NRP Sagres é um grande veleiro com 90 metros de comprimento, construído nos estaleiros navais Blohm & Voss, na Alemanha, em 1937. Navega há 80 anos, 55 dos quais com a bandeira de Portugal.

A par da instrução dos cadetes da EN, o navio-escola Sagres leva um pouco de Portugal a muitos portugueses espalhados pela diáspora, estreitando os laços entre as comunidades e as suas origens.

Nos portos de escala, o navio-escola Sagres tem um programa vasto de visitas a bordo, divulgação e representação por parte da sua guarnição, bem como diversos eventos organizados juntamente com os parceiros da Marinha que se associaram a esta viagem.