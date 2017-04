Flashmob no Funchal para comemorar o ‘Dia Mundial da Dança’

O Dia Mundial da Dança será assinalado neste sábado, dia 29, com atividades em dois espaços da baixa funchalense e com o seguinte programa:

1. Flashmob inicial

Tema:”The Greatest” – Sia

Local: Avenida Arriaga (termina na Praça do Povo)

Hora: 10h50m

Intervenientes: escolas de dança da RAM – alunos com idades superiores a 10 anos

2. Apresentação dos vencedores do I Festival Regional de Dança Escolar na Praça do Povo, pelas 11h00.

Intervenientes: Vencedores das categorias infantil e juvenil (grupos de escolas públicas e privadas de ensino genérico)

3.Flashmob final

Tema:”Better when I’m dancin” – Meghan Trainor

Local: Praça do Povo

Hora: 11h15

Intervenientes: Alunos das escolas do ensino genérico e de escolas de dança, num flashmob conjunto

O objetivo principal do flashmob inicial é mover a população para a apresentação que irá decorrer na Praça do Povo. Neste contexto, os bailarinos das escolas de dança da RAM farão uma intervenção de 5 minutos, aproximadamente, na Avenida Arriaga, que terminará na Praça do Povo, fazendo a ligação para a apresentação dos vencedores do I Festival Regional de Dança Escolar – uma organização da Escola Secundária Jaime Moniz com o apoio da DSEAM, que decorreu entre os dias 24 a 28 de abril.