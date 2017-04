Morreu o padre Carreira das Neves

O padre Joaquim Carreira das Neves morreu hoje, em Lisboa, aos 82 anos, disse à agência Lusa uma fonte do Seminário da Luz, em Carnide onde o sacerdote franciscano residia.

Carreira das Neves chegou a colaborar regularmente com o Programa Ecclesia, na RTP2, tendo a agência com o mesmo nome noticiado a morte do professor de Teologia Bíblica na Universidade Católica Portuguesa (UCP) e autor de várias obras científicas e de divulgação.

Joaquim Carreira das Neves nasceu a 26 de Junho de 1934 na Caranguejeira (Leiria) e foi ordenado sacerdote a 13 de Julho de 1958. Licenciou-se em Teologia em Roma, doutorando-se em Teologia Bíblica na Universidade Pontifícia de Salamanca, em 1967.

O padre foi autor de várias obras literárias ligadas aos estudos bíblicos, entre as quais ‘As Grandes Figuras da Bíblia’ e desenvolveu investigações sobre Jesus e a Cristologia das primeiras comunidades cristãs.