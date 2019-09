Descerramento de busto de Mahatma Gandhi na Praça do Povo

Será descerrado, nesta quinta-feira, dia 5, o busto de Mahatma Gandhi, pelas 11:30H, na Praça do Povo, cuja cerimónia contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A pedido da Embaixada da Índia, promotora da iniciativa com o apoio do Governo Regional, a figura está posicionada com o “olhar“ de Gandhi dirigido para a cidade. Recorde-se que a Índia está a celebrar os 150 anos de nascimento de Gandhi, com várias manifestações culturais, edições filatélicas, conferências e colocação de bustos em várias cidades. Uma das regiões escolhidas foi a Madeira. Refira-se que o Dia Internacional da Não Violência, instituído pelas Nações Unidas, 2 de outubro, assinala a data de nascimento de Mahatma Gandhi (nascido a 2/10/1869) e é dedicado à educação pela paz, respeito pelos direitos humanos e solidariedade entre os homens.