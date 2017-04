Teatro Micaelense celebra Dia Mundial da Dança com oficina de expressão corporal

Amanhã, dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, pelas 15h30, o Serviço Educativo do Teatro Micaelense promove uma oficina de expressão corporal, orientada por Maria João Gouveia.

“Vem Dançar…vem conhecer o teu Corpo!” fomenta a exploração das potencialidades motoras e expressivas e destina-se a toda a família, dos 6 aos 80 anos. Esta oficina integra a oferta “Sábados no Teatro”, uma extensão às famílias das atividades permanentes do Serviço Educativo, habitualmente destinadas ao público escolar. As inscrições têm um preço de 3 euros e realizam-se na bilheteira do Teatro Micaelense.

Natural de Ponta Delgada, Maria João Gouveia regressou a São Miguel, após licenciatura em Dança pela Escola Superior de Dança em Lisboa, como coreógrafa, intérprete e professora. Desde então, tem sido convidada por diversas instituições e artistas para várias atuações, tais como: “3.1”, apresentado no Teatro São Luiz, em Lisboa, e no Teatro Micaelense; “O pomar das maçãs vermelhas”, “Orgulho Sem Preconceito” e “Singular”, no Teatro Micaelense; ou “Rouge”, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas. Em 2011, juntamente com 8 outros bailarinos micaelenses, forma o 37.25 – Núcleo de Artes Performativas, cujos espetáculos “Resvés”, uma criação do Núcleo, “A Ilha”, de Victor Hugo Pontes e Marco Ferreira, “Cardume”, de Filipa Francisco, “Lago dos Cisnes”, com a companhia Quorum Ballet, “#dancewithsomebody”, de João dos Santos Martins, foram apresentados no Teatro Micaelense, entre 2012 e 2016. Como professora tem trabalhado em diferentes estúdios e escolas locais, onde leciona dança criativa, expressão corporal, dança contemporânea e barra chão.

Ainda no âmbito da Comemoração do Dia Mundial da Dança, o Teatro Micaelense acolherá no mesmo dia, às 21h30, o espetáculo “ A Tundra”, a nova criação do coreógrafo Luís Guerra.