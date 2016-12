Relógio da Câmara do Porto acertado esta sexta-feira

O relógio da torre dos Paços do Concelho foi acertado, esta manhã, para que as doze badaladas da festa da Avenida dos Aliados sejam rigorosamente pontuais. O momento contará com a presença do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, do proprietário da empresa Marcolino (relojoaria oficial da autarquia há cerca de 12 anos), Paulo Neves, e do técnico relojoeiro responsável pela manutenção do aparelho, Adérito Fernandes.

A operação desta peça de relojoaria, localizada a 70 metros de altura, é habitualmente feita duas vezes por ano. Demora cerca de duas horas e inclui limpeza e lavagem dos metais, lubrificação das peças, afinação de rodas dentadas e revisão de folgas.

Na noite de 31 de dezembro, a contagem decrescente para o novo ano vai também ser transmitida em ecrãs gigantes, localizados no topo da avenida, que servirão de apoio ao relógio da torre central do edifício dos Paços do Concelho.