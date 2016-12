Comércio a retalho acelerou no mês de Novembro

As vendas no sector do comércio a retalho aceleraram no mês de Novembro, beneficiando de um impulso especial no consumo de produtos alimentares face ao ano passado. Segundo números divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de vendas no comércio a retalho cresceu 4,3% em Novembro de 2016 face ao mesmo mês de 2015.

Este salto face ao ano passado já se vinha verificando nos meses anteriores deste ano, mas em Novembro foi maior do que em Outubro, com os 4,3% a compararem com os 3,9% de Outubro.

Esta subida é transversal a todo o tipo de comércio a retalho, mas é destacado nos produtos alimentares, com o índice a subir 4,6% face a Novembro de 2015 (e a comparar com os 3,8% de Outubro).

Já quando comparado em cadeia, isto é, face a Outubro deste ano, o índice de volume de negócios no comércio a retalho registou globalmente uma diminuição de 1,3%.