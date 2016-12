George Michael teve autópsia “inconclusiva”

George Michael morreu no dia 25 de Dezembro, aos 53 anos. Nascido Georgios Kyriacos Panayiotou, em 1963, filho de um imigrante cipriota e de mãe inglesa de família judia, George Michael fundou os Wham! com Andrew Ridgeley, que conheceu na escola secundária. Todos os singles lançados pelos Wham! ao longo de quatro anos chegaram ao Top 10 britânico. Quando decidiram acabar, em 1986, lançaram um «best of» e encheram o estádio de Wembley.

“Uma autópsia foi realizada ontem (29/12) como parte da investigação à morte de George Michael. A causa da morte foi inconclusiva e serão realizados mais exames. Os resultados só deverão ser conhecidos daqui a várias semanas”, refereem as autoridades em comunicado, concluindo que a morte do cantor está a ser tratada como “inexplicada mas não suspeita”.

A autópsia ao corpo de George Michael foi inconclusiva, revelou esta sexta-feira a polícia de Thames Valley. O cantor foi encontrado sem vida na sua casa, em Goring, Oxfordshire, no Reino Unido, no dia de Natal.

