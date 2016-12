SEF faz nove detenções no aeroporto de Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, no aeroporto de Lisboa, nos últimos dias, nove cidadãos estrangeiros, no âmbito do controlo de fronteira.

Três cidadãos estrangeiros, de 30, 28 e 20 anos, foram intercetados e detidos pelo SEF, no controlo de saída de território nacional, quando pretendiam viajar para a Irlanda, tendo-se identificado com bilhetes de identidade romeno, grego e italiano falsificados.

Foram detidos outros dois cidadãos estrangeiros, um homem e uma mulher com 27 e 22 anos respetivamente, que viajavam com destino ao Canadá, com passaportes italianos falsificados e dois outros cidadãos estrangeiros, ambos de 39 anos, por utilização de documentação alheia (passaportes sueco e inglês). Todos os detidos foram presentes às autoridades judiciais.

Foi capturado um cidadão estrangeiro, de 48 anos, em cumprimento de um Mandado de Detenção Europeu, o qual era procurado para cumprir uma pena de sete anos de prisão pela prática de um crime de falência fraudulenta. Presente ao Tribunal da Relação, ficou a aguardar os ulteriores termos do processo no estabelecimento prisional junto à PJ.

Foi também detido outro cidadão estrangeiro, de 40 anos, em cumprimento de um mandado de Captura, para cumprimento da Pena de Prisão de 3 anos e 5 meses, na sequência da sua condenação já transitada em julgado, pela prática dos crimes de roubo simples, roubo agravado, detenção de arma proibida e de tráfico e mediação de armas. O indivíduo foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.