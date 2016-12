Espetáculo Pirotécnico volta a colorir céus do Funchal

No presente ano, o espetáculo pirotécnico do Funchal tem como tema “Paraíso no Atlântico”, voltando a estar sob a responsabilidade da empresa Macedo’s Pirotecnia Lda.

Representando um investimento de quase 1 milhão de euros, ao todo irão rebentar, durante cerca de 8 minutos, cerca de 132 mil peças disparadas por postos de lançamento espalhados em terra e no mar . À semelhança dos anos anteriores, a ilha do Porto Santo conta também com um posto de lançamento.

Recorde-se que foi precisamente há 10 anos que o espetáculo pirotécnico do Funchal passou a integrar o livro dos recordes do Guiness como o maior espetáculo de fogo de artifício do mundo.