Programa de Apoio ao Desporto Adaptado no Porto atinge os 500 mil euros

Os contratos-programa entre a Câmara do Porto e dez instituições da cidade já foram assinados, tendo em vista a disponibilização de recursos que permitem dar continuidade à sua atividade e aumentar o número de cidadãos apoiados, tal como, melhorar as condições em que esse apoio é prestado.

De salientar que os apoios destinam-se a entidades que desenvolvem, prioritariamente, a sua atividade na área do desporto adaptado.

Em cumprimento com as condições apresentadas pela autarquia e mediante as candidaturas apresentadas em concurso pelas entidades, foi atribuído um apoio financeiro à Associação Desporto Adaptado do Porto, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental do Porto, Associação de Surdos do Porto, Associação do Porto de Paralisia Cerebral, Associação Portuguesa de Deficientes, Centro Desportivo Universitário do Porto, Clube Naval São João do Porto, Futebol Clube do Porto, Sport Club do Porto e à Santa Casa da Misericórdia do Porto – Desporto Adaptado do Hospital da Prelada.

Manuel Pizarro, vereador da habitação e ação social da autarquia portuense, explica que este é um programa de integração social e que pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência, com um maior acesso à prática e fruição do desporto.

Uma intervenção direta que o município define como prioritária, através da adoção desta e outras políticas ativas, como é exemplo o Porto Solidário – Fundo Municipal de Emergência Social destinado a apoiar pessoas ou famílias com graves dificuldades financeiras e instituições de apoio à inclusão de cidadãos com deficiência.