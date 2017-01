APAV contra o tráfico de seres humanos da UE

A APAV participou na 8º Reunião da Plataforma da Sociedade Civil contra o Tráfico de Seres Humanos da União Europeia. Esta plataforma criada pela Comissão Europeia em Maio de 2013 serve de fórum para as organizações da sociedade civil que trabalham a nível europeu, nacional e local no domínio dos direitos humanos, direitos das crianças, das mulheres e igualdade de género, bem como no acolhimento dos migrantes. A plataforma tem como objectivo primordial a partilha de experiências e boas práticas entre os participantes, bem como a promoção da colaboração interinstitucional no domínio do TSH.

A oitava reunião contou com a participação de diferentes organizações da União Europeia e no primeiro dia com a Rede de Relatores Nacionais e/ou Mecanismos Equivalentes para o Tráfico de Seres Humanos, entre as quais a APAV, foram apresentados os dois Relatórios recentemente aprovados que respondem aos requisitos do artigo 23.º da Directiva 2011/36/UE relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à protecção das vítimas.

O Relatório referente às “Medidas que os Estados Membros implementaram para o cumprimento da Directiva”, menciona que, apesar dos esforços substanciais desenvolvidos neste domínio, os Estados-Membros da UE têm ainda de intensificar os seus esforços no combate ao tráfico de seres humanos, nomeadamente a nível de medidas específicas a nível da assistência e protecção das crianças, assim como a nível da prevenção.

Paralelamente, foram dinamizados três Workshops que promoveram a discussão, reflexão e os contributos das organizações, em especial no domínio da identificação, assistência e apoio às vítimas de TSH.