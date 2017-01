“Trance Odyssey 2017” – 5 detidos por posse de droga e arma ilegal

As detenções decorreram de uma ação de fiscalização no âmbito de um evento musical denominado “Trance Odyssey 2017”, tendo sido apreendidas um total de 166 doses de droga e umas matracas.

Militares do Destacamento Territorial de Santarém detiveram ontem, dia 31 de dezembro, cinco indivíduos (quatro homens e uma mulher), com idades entre os 18 e 24 anos, quatro por posse de estupefacientes e um por posse ilegal de arma, no Cartaxo.

