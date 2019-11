“Morsa 19” testa capacidade de meios

Entre os dias 11 e 14 de novembro, a Zona Militar da Madeira planeou e conduziu um exercício militar denominado por “Morsa 19” que teve por finalidade testar os planos de apoio a ações de Proteção Civil dos comandos e unidades militares da Zona Militar da Madeira e empregar as capacidades e meios.

No dia 14 de novembro, este exercício teve o seu culminar com uma demonstração de resgate em montanha, que se realizou na Ponta do Sol.

O evento contou com as presenças da Presidente da Câmara Municipal da Ponta Sol, do Comando Territorial da Madeira da GNR e do Comando Regional da PSP.

O Open Day contou com uma demonstração de resgate em montanha, que marcou igualmente o final do curso de resgate em montanha, ministrado pelo Centro de Tropas de Operações Especiais, que se deslocaram de Lamego, e que, durante um mês ministraram formação aos militares do Batalhão de Infantaria, reforçando assim a formação dos militares com esta valência.