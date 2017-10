Mais de 7 mil doses de droga apreendidas em Braga

Shares

O Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Braga, no fim de semana de 7 e 8 de outubro, deteve sete pessoas por tráfico de estupefacientes, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos, nos concelhos do Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Paços de Ferreira.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria no NIC de Braga desde março deste ano, foram efetuadas 13 buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias em diversos concelhos, tendo sido apreendido:

· 2,8 quilos haxixe (suficiente para mais de 5 mil doses);

· 1 242 doses de heroína;

· 1 050 doses de cocaína;

· Duas plantas de cannabis;

· Dez armas de fogo;

· 1 380 munições de diversos calibres;

· Dois sabres baioneta;

· Três caixas de pólvora;

· Dois veículos;

· 6 344 euros em numerário;

· 13 telemóveis e um Ipad;

· Cinco balanças de precisão;

· Três facas de corte;

· Um moinho;

· Diverso material de acondicionamento de produto estupefaciente.

Os detidos, cinco homens e duas mulheres, serão presentes às 15:00 horas de hoje, dia 9 de outubro, no Tribunal da Comarca de Braga.

A operação contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de Braga e Porto e com o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional dos Serviços Prisionais.