Nos lança Portal de Informação Turística

A NOS lançou ontem dia 9 de outubro, um Portal de Informação Turística, que reúne informação estatística da actividade turística em Portugal. Com o apoio do Turismo de Portugal, o projecto permite o acesso a informação sobre a presença de turistas estrangeiros e a previsão da procura de Portugal como destino turístico.

A plataforma foi apresenta numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

Para Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS, o Portal de Informação Turística “enquadra-se na matriz de inovação da NOS, aplicada à estratégia de apoio e dinamização das Cidades Inteligentes, reforçando o Turismo como uma área crítica para o desenvolvimento económico e coesão social em todo o território”.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho destaca que esta é “uma ferramenta inovadora para o turismo, que permite fazer uma gestão inteligente dos dados e, deste modo, contribuir para a criação de novas centralidades com base nos fluxos registados, desconcentrando, desta forma, a procura turística, um dos objectivos da Estratégia de Turismo 2027”, conclui.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, admite que “com esta plataforma pretendemos reforçar o posicionamento de Portugal enquanto hub global de inovação e desenvolvimento digital no setor do turismo, uma das metas inscritas na Estratégia Turismo 2027. Dentro de dez anos, queremos ser reconhecidos como um dos destinos turísticos mais competitivos e sustentáveis do mundo e, com esta parceria, estamos no rumo certo”.