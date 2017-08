O Comando Territorial da Madeira, através do Posto Territorial do Funchal, apreendeu ontem, dia 22 de agosto, diversos relógios contrafeitos no valor presumível de 3 250 euros, no Funchal.

Esta apreensão decorreu no âmbito de uma operação relacionada com a contrafação de mercadorias, tendo sido apreendido 65 relógios. O gerente da loja foi identificado e elaborado o respetivo auto de notícia.