GNR entrega 38 toneladas de pescado a instituições de solidariedade social

A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro (UCC), entregou durante o ano de 2016, em todo o território nacional, mais de 38 toneladas de pescado a instituições de solidariedade social.

Das 128 toneladas de pescado apreendido em 2016, após a obrigatória submissão à inspeção higio-sanitárias, foram doadas cerca de 38 toneladas a instituições de solidariedade social, o que corresponde a mais 2,4 toneladas do que no ano de 2015.

Deste valor total apreendido, foram ainda devolvidos ao mar uma tonelada e meia de pescado, por se encontrar vivo.

A UCC, com competência de fiscalização no âmbito da Lei da Pesca em terra e em mar, apreendeu ainda no referido período, 166 toneladas de bivalves, 98 das quais devolvidas ao meio aquático ainda com vida, o que representa cerca de 60% da quantidade apreendida.

Durante as diversas ações de fiscalização efetuadas no âmbito das pescas, as principais infrações detetadas que levaram às apreensões foram: Não cumprimento de tamanhos mínimos para a pesca e comercialização; Falta de documentos de transporte; Não sujeição ao regime legal da primeira venda de pescado fresco.