GNR condecora o General Diretor-Geral dos Carabineiros de Chile

A Guarda Nacional Republicana condecorou, no passado dia 26 de setembro, o Diretor-Geral dos Carabineiros de Chile, General Bruno Villalobos Krumm, no Quartel do Carmo – Lisboa.

A cerimónia foi presidida pelo Comandante-Geral da GNR, Tenente-General Manuel Mateus Costa da Silva Couto, que impôs ao Diretor-Geral dos Carabineiros de Chile a Medalha de D. Nuno Álvares Pereira — Mérito da Guarda Nacional Republicana, 1.ª Classe.

“A GNR através deste ato público de reconhecimento manifestou o mais profundo apreço e admiração pelo trabalho que o General Bruno Villalobos Krumm tem desenvolvido, no que respeita à aproximação e cooperação entre a Guarda Nacional Republicana e os Carabineros de Chile, quer ao nível da associação FIEP, quer ao nível bilateral, materializando-se num esforço sempre em prol da segurança das populações e no enaltecimento dos valores partilhados pelos militares que servem nas forças gendármicas”, poder ler-se em comunicado enviado pela GNR.