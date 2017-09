Açores nomeados como um dos “100 Destinos mais Sustentáveis do Mundo”

Shares

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo manifestou ontem grande satisfação pelo facto de os Açores terem sido nomeados, pela terceira vez consecutiva, como um dos ‘100 Destinos mais Sustentáveis do Mundo’, pela Green Destinations.

“Estas distinções, continuamente atribuídas ao destino Açores, confirmam o empenho e o compromisso da Região em prol da sustentabilidade ambiental e económica e em defesa do turismo natureza, que nos fortalece e diferencia internacionalmente como destino turístico”, afirmou Marta Guerreiro.

A titular da pasta do Turismo salientou que a candidatura do arquipélago a todas as edições desta distinção foi apresentada “através do Geoparque Açores, em colaboração com a Associação de Turismo dos Açores, e nas três vezes resultou na integração dos Açores na lista dos 100 Destinos Mais Sustentáveis”.

Esta competição, da responsabilidade da Green Destinations, em parceria com outras 20 organizações internacionais de turismo sustentável, foi criada em 2014 para distinguir e destacar exemplos bem-sucedidos de gestão de destinos turísticos e promover a troca de boas práticas ambientais, sendo que a seleção envolve uma nomeação formal pelos embaixadores de cada destino e a avaliação por um painel de cerca de 100 especialistas internacionais.

A lista dos nomeados para 2017 será formalmente anunciada esta quinta-feira, dia 28 de setembro, em Cascais, durante o ‘Greenfest’, um dos maiores eventos mundiais de desenvolvimento sustentável.