Belém melhora experiência turística

A Associação Turismo de Lisboa (ATL) assinalou o Dia Mundial do Turismo com a implementação de um projecto de melhoria da experiência turística em Belém, através da abertura de dois novos Postos de Turismo e da inauguração do Circuito Turístico Belém Monumental.

Localizados no Jardim Vasco da Gama, junto ao Mosteiro de Jerónimos, e no Jardim da Torre de Belém, os dois novos Postos de Turismo visam proporcionar “uma melhor e mais equilibrada utilização da zona de Belém/Ajuda e da sua oferta cultural, incluindo a desconcentração de bilheteiras e o estímulo à utilização mais equilibrada dos diversos equipamentos”, explica a ATL em comunicado.

Estes novos Postos de Turismo possibilitam a compra de bilhetes para os diversos museus e monumentos da zona, resultado de uma colaboração celebrada entre a ATL e a Direcção Geral do Património. Espera-se que, desta forma, “seja aliviada a sobrecarga das bilheteiras do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém e, ao mesmo tempo, seja estimulada a visita a outros equipamentos menos procurados”.

O projecto integra também o novo circuito turístico “Belém Monumental”, que se inicia também no Dia Mundial do Turismo, cujo percurso considera os principais monumentos de Belém e Ajuda, incluindo o recém-inaugurado Experiência Pilar 7 – Centro Interpretativo da Ponte 25 de Abril.

Os bilhetes para este novo circuito podem ser adquiridos em todos os Postos de Turismo da cidade de Lisboa e balcões Cityrama. Com o valor de 5 euros, o bilhete é válido para 24 horas, e os passageiros podem, nesse período, entrar e sair livremente em qualquer das paragens, devidamente identificadas, localizadas junto aos principais monumentos da zona de Belém e Ajuda.

Com partida no Pilar 7, na Avenida da Índia, o circuito “Belém Monumental” realiza-se todos os dias, das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00, e contempla o MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Padrão dos Descobrimentos, Museu de Arte Popular, Torre de Belém, Museu de Marinha, Planetário, Centro Cultural de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, Museu Nacional de Arqueologia, Museu Nacional de Etnologia, Palácio Nacional da Ajuda e Museu Nacional dos Coches.