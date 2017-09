Ponta Delgada distinguida como “Município Amigo do Desporto”

Shares

A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD) e a “Cidade Social” distinguiram, recentemente, Ponta Delgada como um “Município Amigo do Desporto”, pelas suas boas práticas na gestão e desenvolvimento desportivo.

Ponta Delgada foi um dos 60 municípios Portugueses, que entre os 79 candidatos, foi distinguido com este galardão, que teve em consideração os seguintes pontos: a organização desportiva; as instalações desportivas; existentes; os eventos desportivos realizados; os programas desportivos em funcionamento; a preocupação com a sustentabilidade ecológica; a preocupação e as práticas de desporto solidário; as parcerias existentes; a realidade desportiva; o cumprimento da legislação e a implementação de estratégias de marketing e inovação.

Este programa, coordenado pela APOGESD e a “Cidade Social”, com o apoio do Ministério da Educação, resultou do reconhecimento do desporto como um fator de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da população.

A Associação Portuguesa de Gestão de Desporto é uma organização sem fins lucrativos, que pretende contribuir e colaborar na criação de uma cultura de eficácia, qualidade e responsabilidade na gestão das organizações desportivas e a “Cidade Social” é uma plataforma online de disponibilização de informações e boas práticas para aumentar o valor da intervenção dos Municípios portugueses nas áreas do desporto, Juventude e Educação.