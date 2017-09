Mapa Funchal em Família apresentado no Dia Mundial do Turismo

Shares

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Turismo, a Câmara Municipal do Funchal apresentou ontem, na Praça do Município, o mapa Funchal em Família. A apresentação ficou a cargo da vereadora Madalena Nunes e contou com a participação de uma turma de 24 alunos do 4º ano do Externato da Apresentação de Maria, que puderam conhecer e experimentar o mapa num pequeno percurso que terminou com uma visita ao edifício da Câmara Municipal do Funchal.

Desta forma, as crianças puderam experimentar “in loco” algumas das sugestões do mapa, tendo oportunidade de serem turistas por um dia e de conhecer a cidade na perspectiva de quem nos visita, incentivando-os a completar alguns desafios. O mapa veio enriquecer a oferta turística do município, convidando as famílias locais e visitantes a descobrir o Funchal através dos olhos dos mais pequenos.

Além dos pontos de interesse, o mapa inclui também equipamentos de apoio tais como fraldários, parques infantis, estacionamentos e transportes, bem como um percurso acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Disponível em português e inglês, a sua distribuição será gratuita.

Esta iniciativa, inserida nas celebrações do Dia Mundial do Turismo, é mais uma aposta do concelho na qualificação do seu produto turístico, no seguimento do trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal no sentido de dotar o município de vários instrumentos de divulgação turística, de que são exemplo o portal www.VisitFunchal.com, a app JiTT.Travel, o mapa USE-IT ou o Programa Férias para Locais.

O programa para este dia foi repleto de actividades, começando com a apresentação de um Percurso da Geodiversidade que incluiu a realização de um itinerário com passagem por alguns dos pontos mencionados no roteiro, à tarde o lançamento do mapa Funchal em Família, a conferência Interculturalidade – Economia Açucareira, no Museu A Cidade do Açúcar e para terminar o dia, a 1ª edição da Noite de Fados, no Mercado dos Lavradores.