Alentejo promove-se no Brasil

Shares

A Agência de Promoção Turística do Alentejo divulgou ontem, dia 27 de setembro, uma série de iniciativas que tem levado a cabo no Brasil para promover a região.

Este ano, e “pela primeira vez”, o destino marcou presença no “Hiper Feirão de Viagens” do operador brasileiro Flytour, um certame que decorreu entre os dias 22 e 24 de Setembro em Santos. Esta feira permitiu “a promoção e comercialização do Alentejo directamente junto do público final e a forte afluência registada no stand diz bem do sucesso da iniciativa”.

Paralelamente a ARPT Alentejo “desdobrou-se em iniciativas, como foi o caso de um almoço com imprensa brasileira e várias reuniões com operadores e companhias aéreas, com o objectivo de projectar o próximo ano turístico”.

A ARPT destaca ainda a presença na ABAV, uma das maiores feiras de turismo no Brasil, que arrancou hoje em São Paulo e que decorre até à próxima sexta-feira, dia 29.

“Estas iniciativas visam o reforço da visibilidade do destino Alentejo no Brasil, um dos nossos principais mercados emissores, e que tem vindo a crescer ano após ano”, refere Vítor Silva, presidente da Agência de Promoção Turística do Alentejo, acrescentando que “o entusiasmo que sentimos da parte de operadores turísticos e do público final permite-nos concluir que a estratégia que temos vindo a prosseguir é a mais correcta e perspectivar um próximo ano turístico a crescer neste mercado”.

Recorde-se que , em 2016 o número de dormidas oriundas deste mercado no Alentejo cresceu 12,9% e o número de hóspedes 22,9%.