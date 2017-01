Tabagismo é responsável por 6% dos gastos em saúde

O tabagismo é responsável por cerca de 6% dos gastos mundiais em saúde e 2% do Produto Interno Bruto (PIB) global, segundo o primeiro estudo realizado sobre o tema, publicado na revista «Tobacco Control». Os investigadores recolheram dados em 152 países, representando 97% dos fumadores do planeta.

Este estudo mostra que, em 2012, o custo total do tabagismo foi de 1436 mil milhões de dólares em todo o mundo, sendo que 40% desse valor foi pago pelos países em desenvolvimento. Nesse mesmo ano, o tabaco também causou a morte a mais de dois milhões de pessoas entre 30 a 69 anos, o equivalente a 12% do total de mortes nestas faixas etárias. As percentagens mais elevadas foram registadas na Europa (26%) e América (15%).

Durante esse ano, os gastos directos relacionados com o tabaco ascenderam a 422 mil milhões de dólares em todo o mundo, isto é, 5,7% das despesas de saúde, uma percentagem que chega aos 6,5% nos países com rendimentos mais elevados.

“O tabagismo representa um fardo económico importante em todo o mundo e em particular na Europa e na América do Norte, onde a epidemia está mais avançada”, indicaram os autores do estudo coordenado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). “Os resultados mostram que é urgente para todos os países a implementação de programas de luta antitabágica para reduzir os custos.”